PRIMA PAGINA - Cds: "Spalletti ed il gioco dell'8"

Il gioco dell'otto, titola in taglio alto l'edizione campana del Corriere dello Sport con il gioco di parole in riferimento alle otto vittorie in caso di successo contro il Torino di Juric. Out Manolas per un trauma alla caviglia, quindi spazio a Rrahmani-Manolas mentre le due novità saranno Politano e Meret. Al centro domina Lazio-Inter con l'ex Inzaghi.