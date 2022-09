PRIMA PAGINA - CdS: ”Spalletti: 'Un Napoli sfacciato'"

In apertura il successo dell'Inter in Champions contro il Viktoria Plzen: "Fa tutto Dzeko".

”Spalletti: 'Un Napoli sfacciato'", il Corriere dello Sport riporta in prima pagina le dichirazioni del tecnico azzurro in vista della sfida di oggi contro i Rangers in Champions League. In apertura il successo dell'Inter in Champions contro il Viktoria Plzen: "Fa tutto Dzeko". In taglio basso spazio all'esonero di Stroppa e al nuovo tecnico del club di Berlusconi: "Monza, ecco Palladino".