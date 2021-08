PRIMA PAGINA - CdS su Napoli e Roma: "Lucio e Mou di corsa"

Ottimo inizio di campionato per la Roma di Mourinho e per il Napoli di Spalletti, così il Corriere dello Sport titola: "Lucio e Mou di corsa". Petagna spinge gli azzurri a Marassi: entra e segna di testa, regalando i tre punti ai partenopei su un Genoa mai domo. La Roma invece stende con un secco 4 a 0 la Salernitana grazie alla doppietta di Pellegrini e alle reti di Veretout e Abraham, al primo centro in Serie A.

Tardelli: "Juve, tre anni di errori" - Intervista all'ex centrocampista bianconero che chiosa: "Tre anni di errori. Il primo è stato mandare via Allegri, poi la gestione del caso Marotta e ora l'addio di Ronaldo: ma chi segna?".

Entra Messi, ma la star è Mbappé: oggi il Real? - Serata storica ieri a Reims, con il debutto di Leo Messi con la maglia del Paris Saint Germain. Ma la scena se la prende Mbappé con una doppietta che regala i tre punti ai parigini.