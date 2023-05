E' sulla Juventus l'apertura del Corriere dello Sport in prima pagina: "Juve in ostaggio". E poi ancora: "Giuntoli sempre in stand-by e anche Allegri attende risposte". Sul Napoli spazio all'udienza di De Laurentiis dal Papa: "E DeLa dona al Papa la maglia dei campioni". Ma si parla anche della questione allenatore: "Ostacoli per Luis Enrique: c'è il Psg".