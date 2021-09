PRIMA PAGINA - CdS sulla nazionale: "Buttata via"

"Buttata via" scrive il Corriere dello Sport in apertura parlando di Svizzera-Italia 0-0. La Nazionale di Mancini spreca a Basilea: fallite diverse occasioni da gol e un calcio di rigore con Jorginho. In salita la strada per Qatar 2022. Centrato il record di 36 partite consecutive senza sconfitte. Mancini: "Servivano cattiveria e precisione, dovevamo vincere 3-0". Mercoledì molti cambi con la Lituania.

Emergenza internazionale - "Golpe in Guinea: fuga Marocco". Problemi che nulla hanno a che vedere con il calcio ma che coinvolgono anche il calcio. La Nazionale con i viola Amrabat e Maleh riesce a rientrare. Diawara della Roma bloccato.