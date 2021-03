PRIMA PAGINA - CdS: "Telerivoluzione"

Nell'edizione odierna il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'assegnazione dei diritti tv per la Serie A: "Telerivoluzione. Dal 2004 era su Sky: per i prossimi tre anni la Serie A va su Dazn. Con 16 voti su 20 la Lega cambia canale. Ma partono i ricorsi". In alto spazio alla sentenza di primo grado sul caso tamponi in casa biancoceleste: "La Lazio è salva. Lotito, inibizione per 7 mesi".