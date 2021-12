PRIMA PAGINA - Cds: "Torna Osimhen: 'All'Allianz voglio esserci'"

Il Corriere dello Sport apre con un'intervista a Fabio Cannavaro: "Spalletti, il migliore. Luciano da imitare. La Juve? L’avevo previsto”. Di spalla spazio al Napoli con Osimhen: "All'Allianz voglio esserci. Venerdì la Tac: l’attaccante sogna di giocare il big match prima di partire per la Coppa d’Africa”. In taglio alto spazio al mercato della Juventus: "Juve e Dybala c'è un rischio". In taglio basso la Premier League: "Cr7 stecca, è Cavani a salvare lo United". Spazio anche al Global Soccer Awards: "Il ct a Dubai studia il rilancio Mondiale".