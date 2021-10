PRIMA PAGINA - CdS: "Total Napoli"

Nell'edizione odierna il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria del Napoli a Firenze e il primato degli azzurri a punteggio pieno: "Total Napoli. In rimonta la settima degli azzurri. DeLa festeggia: 'Prova di forza'". A centro pagina spazio alla vittoria del Milan contro l'Atalanta: "Ma il Milan non molla: passa a Bergamo (3-2) e si mantiene in scia". Di spalla spazio alla vittoria della Roma e alla rete segnata dal capitano giallorosso, fresco di rinnovo: "Firma e segna: gioia Pellegrini"