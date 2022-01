PRIMA PAGINA - CdS: "Un Napoli decimato mette paura alla Juve"

"Un Napoli decimato mette paura alla Juve", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Mertens-Chiesa: 1-1. In campo tre in quarantena". Apertura dedicata alla vittoria del Milan contro la Roma: "La Befana è milanista. Pioli batte la Roma (3-1), Mou non ci sta: 'Chiffi e Var inadeguati'". Di spalla spazio al nuovo decreto varato dalla Lega di Serie A: "La Lega e il decreto azzera Asl".