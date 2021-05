PRIMA PAGINA - CdS: "Uragano Mou"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con Mourinho, spettatore d'eccezione della semifinale di ritorno di Europa League dell'Olimpico: "Uragano Mou. Stasera guarderà Roma-United: l'era Mourinho è già iniziata". Al centro spazio ai festaggiamenti dell'Inter per lo scudetto: "Festa Inter, sabato blindato: in tremila fuori San Siro". In taglio basso in evidenza le date del prossimo campionato di Serie A: "Si riparte il 22 agosto, stop a Natale".