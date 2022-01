PRIMA PAGINA - CdS: "Vlahovic rifarà la Juve"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'affare tra Fiorentina e Juventus per il bomber serbo: "Vlahovic rifarà la Juve. I suoi gol per la Champions: via Morata. Ultimatum a Dybala". A centro pagina spazio al Tennis con un italiano in semfinale all'Open d'Australia: "Berrettini sogna in grande: Monfils ko e ora c'è Nadal". Di spalla spazio al calciomercato: "Gosens subito da Inzaghi: ecco l'intesa. Sensi-Samp. Diego Costa: sì a Sabatini".