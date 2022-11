PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Appesi a un filo"

"Fullkrug salva la Germania, Lukaku torna e cade: ottavi in bilico".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sconfitta del Belgio e il pareggio della Germania a Qatar 2022: "Appesi a un filo. Fullkrug salva la Germania, Lukaku torna e cade: ottavi in bilico". In taglio basso spazio alle gare dei Mondiali di oggi, con Brasile e Portogallo che possano staccare il pass per gli ottavi: "Richarlison e CR7 preparano il volo".