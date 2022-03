PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport apre con la Roma: “Mourinho, ne basta uno”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria esterna della Roma in Conference League:

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria esterna della Roma in Conference League: “Mourinho, ne basta uno. Terzo 1-0 di fila: la Roma vince in Olanda". In taglio alto spazio alle parole di Gianluigi Buffon che difende Donnarumma dopo l'errore in Real Madrid-Psg è costato ai parigini il gol dell'1-1 di Benzema: "No al linciaggio". Sulla sinistra il successo dell'Atalanta in Europa league, mentre sulla destra il rinnovo di Dybala e la situazione in casa Inter.