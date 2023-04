PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport apre con le parole di ADL: “Godiamoci la festa”

“Godiamoci la festa”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alle parole di De Laurentiis

“Godiamoci la festa”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alle parole di De Laurentiis: "Motivi di ordine pubblico: Napoli-Salernitana si gioca domenica alle 15. DeLa: 'Dimostriamo di essere unici'. Piano sicurezza del Viminale: derby rinviato". Al centro spazio anche alla Coppa Italia con la Fiorentina che torna in finale 9 anni dopo e sfiderà l'Inter. Di spalla la situazione in casa Inter e Juventus.