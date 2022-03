PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Arbitri, la stangata"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina apre con gli errori arbitrali dell'ultimo turno di Serie A e i turni di sospensione a Guida e Massa

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina apre con gli errori arbitrali dell'ultimo turno di Serie A e i turni di sospensione a Guida e Massa: "Arbitri, la stangata. Il clamoroso rigore negato al Torino con l'Inter avrà strascichi pesanti. Lungo stop per Guida e Massa: la svista e l'errata informazione da Var". Di spalla spazio al campionato: "Scudetto per 4 a bassa quota". Al centro si parla della vittoria della Lazio: "Il sorpasso di Immobile, Lazio al quinto posto". In basso spazio allo striscione choc esposto a Verona fuori dal Bentegodi: "Striscione, pene esemplari. La Digos indaga: Dasp per gli autori. Il Giudice Sportivo decide oggi: sanzioni per i cori razzisti contro Napoli". Spazio anche alla Champions: "Ronaldo sfida Simeone, in palio i quarti di Champions".