PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Assalto a De Ligt”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la Juventus e il futuro di De Ligt: “Assalto a De Ligt. Juve alle prese col nodo rinnovo del difensore, nel mirino delle big. Chelsea, Psg e City in agguato: Allegri rischia di perderlo". In taglio basso l'arrivo di Matic alla Roma, di spalla l'Inter: "Blitz a Londra: Lukaku vuole soltanto l'Inter". In taglio alto l'Italia e le parole di Mancini.