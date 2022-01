PRIMA PAGINA - Corriere dello sport: “Cin cin, Vlahovic”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la Juventus: "Cin Cin, Vlahovic. L'attaccante, ancora positivo, oggi compie 22 anni: festa in bianconero. C'è l'accordo totale: Dusan subito a Torino per la firma". Al centro l'Inter che acquista Gosens, mentre di spalla il dopo-Vlahovic alla Fiorentina: "Sbarca Cabral. E Commisso non si ferma". Si parla anche di Milan e delle manovre della Lazio. In basso l'intervista all'allenatore dell'Italia Under 21.