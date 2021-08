PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport:  “Da campioni”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'inizio della stagione di Serie A che prende oggi il via: "Da campioni. Via al campionato dopo il trionfo agli Europei: la A ritrova il pubblico. Inter-Genoa e Empoli-Lazio aprono il torneo. Si giocano anche Verona-Sassuolo e Toro-Atalanta. E' la stagione del riscatto dopo l'incubo della pandemia. E sullo sfondo ci sono i mondiali in Qatar".