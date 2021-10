PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Diego in un altro paradiso"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il compleanno di Maradona: "Diego in un altro paradiso. Oggi Maradona avrebbe compiuto sessantun anni. Per la prima volta il compleanno del Pibe mette tutti d'accordo. Nessuno gli impartirà lezioni di vita. Della sua esistenza resta solo il divino". Al centro: "Non mi arrendo!", in riferimento alle parole di Agnelli sulla Superlega. Spazio anche alla Serie A: "Mou-Pioli, la sfida dei due mondi".