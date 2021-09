PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Fenomeno Osimhen”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'inizio scoppiettante di stagione di Victor Osimhen: "Fenomeno Osimhen. Gol, tiri e volume di gioco: nessuno come il bomber del Napoli". In taglio alto l'Inter che questa sera scende in campo in Champions ma è alle prese anche con problemi societari: "L'Inter per la svolta, ma Zhang è nel mirino". Sulla destra il Milan: "Diaz prepara l'esame Simeone". In taglio basso si parla della Roma: "Zaniolo e arbitri: Roma inquieta".