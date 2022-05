PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Inter, Bastoni salva Lautaro”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le manovre di mercato in casa nerazzurra

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le manovre di mercato in casa nerazzurra: “Inter, Bastoni salva Lautaro. Il Tottenham di Conte forte sul difensore: porta milioni. Sorpresa: Handanovic prolunga, Perisic riflette”. Spazio anche al Milan in taglio alto: “Milan agitato, tutto pronto per la festa scudetto”. Al centro si parla della Juve: “Vlahovic re. Il libro su Dusan al salone di Torino. La Juve scarica Morata e Bernardeschi”. In taglio basso si parla della Roma e della Salernitana.