PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Inzaghi alla firma”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'Inter: "Inzaghi alla firma. Incontro con Marotta: a giorni contratto prolungato fino al 2024. Inter: dal Cagliari ecco Bellanova, Lukaku tiene duro". Spazio anche alla Juventus: "Pogba a luglio, per Di Maria entra in tackle il Barca". Di spalla spazio alla Nations League: "Solo Rabiot, Francia stop". Al centro si parla di Italia-Ungheria: "Mancini con Gnonto titolare: 'Willy ha bisogno di crescere'". Spazio anche all'U21: "L'Italia dei baby già vede le finali". In taglio basso spazio alla rottura tra Iervolino e Walter Sabatini: "Salerno, quanti veleni".