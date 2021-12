PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "L'ammucchiata"

"L'ammucchiata", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi: "Equilibrio in testa alla classifica, le milanesi accorciano su Spalletti. Il Napoli si fa rimontare dal Sassuolo (2-2), ora è a +1 dal Milan. Ibra-Messias: 3-0 al Genoa. L'Inter batte lo Spezia: -1 dalla vetta". Di spalla spazio alla sconfitta della Roma a Bologna: "Sinisa ferma Mou, il Bologna sogna". In taglio basso spazio al caso plusvalenze: "Inchiesta Juve, due dirigenti indagati non rispondono ai magistrati".