PRIMA PAGINA - Corriere dello sport: “La voglia matta di Spalletti”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sfida di sabato tra Napoli e Inter: “La voglia matta di Spalletti. Il grande ex di Napoli-Inter. Due anni tormentati a Milano. Ora la chance di rivincita". Al centro le due partite di Coppa Italia: "Coppa Italia: i bianconeri battono 2-1 il Sassuolo, decisivo il serbo. Dusan, è destino. Vlahovic trascina la Juve in semifinale: ora la sfida con la Fiorentina. Piatek e Milenkovic firmano l'impresa della Viola a Bergamo (3-2)".