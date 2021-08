PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport:  "Lukaku parte, Messi rompe"

"Lukaku parte, Messi rompe. Romelu ha l'accordo con il Chelsea, l'argentino verso il PSG", il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le due notizie del giorno relative al mercato. In taglio basso l'ufficialità degli stadi aperti al 50% della capienza da inizio stagione. In alto l'annuncio del ritiro a fine stagione di Valentino Rossi: "Non vale".