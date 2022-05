PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Mani sullo scudetto"

"Pioli torna in vetta con Leao-Tonali: già domenica può festeggiare".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il Milan che vince a Verona e si avvicina al titolo di campione d'Italia: "Mani sullo scudetto. Pioli torna in vetta con Leao-Tonali: già domenica può festeggiare". A centro pagina spazio per la lotta per l'Europa: "Blitz Atalanta, stasera Fiorentina-Roma: che spint per l'Europa". Di spalla il pari nella sfida salvezza tra Salernitana e Cagliari: "La Salernitana spreca, il Cagliari non s'arrende".