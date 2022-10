PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli divino"

"Ajax tramortito, 6-1 ad Amsterdam: la qualificazione è a un passo".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la roboante vittoria del Napoli in Champions League: "Napoli divino. Ajax tramortito, 6-1 ad Amsterdam: la qualificazione è a un passo". A centro pagina spazio all'Inter che supera di misura il Barcellona a San Siro: "L'Inter si scopre grande: 1-0 al Barça". Più in basso il cambio di panchina alla Sampdoria: "La Samp ha scelto Stankovic: il debutto sabato a Bologna".