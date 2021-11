PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Napoli, tre mesi senza Osi"

"Napoli, tre mesi senza Osi", titola così il Corriere dello Sport in prima pagina nell'edizione di oggi. "Operazione riuscita ma tempi lunghi di recupero". Apertura dedicata alla sconfitta della Juventus in Champions League: "Piccola Juve, dominio Chelsea. Sorpasso in vetta. Allegri: Ma obiettivo raggiunto". A centro pagina spazio al 3-3 dell'Atalanta in Svizzera con lo Young Boys: "Pari col brivido, per qualificasi deve battere il Villarreal".