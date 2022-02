PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Non vincono più"

"Scudetto al rallentatore: domani sera il Napoli può andare in testa".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina col doppio pareggio delle milanesi: "Non vincono più. Scudetto al rallentatore: domani sera il Napoli può andare in testa. Milan rimontato dall'Udinese: 1-1. L'ira di Pioli: gol da annullare. L'Inter non sfonda a Marassi (0-0). Inzaghi: Va tutto storto". Di spalla spazio alla Juventus in campo oggi a Empoli: "Max cambia: c'é Kean con Vlahovic". In taglio basso l'appello di Sinisa Mihajlovic: "Fermate la guerra".