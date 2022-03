PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Oltre ogni limite"

"Striscione invita a raid su Napoli, shock e condanna"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre con l'aggiancciante striscione apparso all'esterno all'esterno dello stadio Bentegodi di Verona: "Oltre ogni limite. Striscione invita a raid su Napoli, shock e condanna". A centro pagina spazio alla vittoria del Napoli a Verona e al pareggio in extremis dell'Inter a Torino: "Frena l'Inter. E scatta Osi". In taglio basso spazio alla lotta in zona Europa League: "Gasp e Mou rallentano. La Lazio per il sorpasso".