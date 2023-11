PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Quasi Napoli"

"Cade a Madrid, ma è tosto: ottavi vicini".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sconfitta del Napoli in Champions contro il Real Madrid: "Quasi Napoli. Cade a Madrid, ma è tosto: ottavi vicini". A centro pagina spazio anche per la Roma in campo stasera in Europa Leauge e alle dichiarazioni di Mourinho: "Vogliamo il primo posto". In taglio basso spazio al bomber della Lazio: "Immobile non si sene Altafini".