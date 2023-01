PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Questo è Chiesa”

“Questo è Chiesa”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Questo è Chiesa”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport. "Federico entra, segna e porta la Juve nei quarti: sfiderà la Lazio. Coppa Italia, promossa anche l'Atalanta che trova l'Inter sulla sua strada". In alto spazio a Zaniolo: "Intesa Roma-Zaniolo: via se arriva l'offerta". In taglio basso si parla della partita che ha visto protagonisti Ronaldo e Messi.