PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Retegui all’asta”

“Retegui all’asta”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del Corriere dello Sport. "I due gol in azzurro hanno scatenato il mercato: tutti vogliono Mateo. Piace all'Inter, vede l'Eintracht ma tratta con la Lazio". Al centro i due gol di Vlahovic con la maglia della Serbia: "Sempre più Vlahovic: la Juve lo applaude". Di spalla si parla della scomparsa di Gianni Minà e in basso l'ipotesi De Zerbi per l'Inter.