PRIMA PAGINA - Corriere dello sport: “Scudetto sospeso”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il caos in Serie A legata all’aumento esponenziali dei contagiati: “Scudetto sospeso. Soltanto i casi Covid nel Venezia possono fermare l'Inter. Gara in bilico, Inzaghi rischia di dover inseguire. Salirebbero a due i match da recuperare con un calendario molto congestionato. Milan e Napoli pronte approfittarne. Correa ko, Sensi resta". In taglio alto l'intervista all'attaccante del Milan, Olivier Giroud e in basso la vittoria della Roma in Coppa Italia ai danni del Lecce: "Ci pensa Abraham. Mou si regala l'Inter".