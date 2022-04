PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport sulla corsa Scudetto: "Attacca l'Inter"

"Attacca l'Inter" scrive il Corriere dello Sport in apertura. Spazio ai temi del campionato e alla corsa Scudetto in particolare.

"Attacca l'Inter" scrive il Corriere dello Sport in apertura. Spazio ai temi del campionato e alla corsa Scudetto in particolare. Oggi in campo, fra le altre, l'Inter contro l'Hellas Verona. Parte la volata Scudetto: 40 giorni per giocarsi il titolo. Per i nerazzurri 60mila a San Siro. Inzaghi: "Possiamo solo vincere". Alle 20.45 la Juventus a Cagliari. Allegri si chiama fuori: "Siamo da quarto posto".

La polemica - "Scandalo a Bodo" scrive il Corriere nel taglio alto. Pesantissimo scambio di accuse tra i norvegesi e i giallorossi. Indagano UEFA e Polizia sul caso del pugno in faccia del tecnico del Bodo al preparatore dei portieri di Mou: le versioni sono contrastanti. Giovedì il ritorno.

Patrimoni - "È Commisso il più ricco in A": Forbes ha messo in fila i proprietari della Serie A e del calcio italiano. Il più ricco in A è il patron della Fiorentina e precede Saputo del Bologna, Friedkin (Roma) e Singer (Milan). Al quinto posto John Elkann (Juve). Gli Hartono (Como) e Berlusconi (Milan) davanti a tutti in B.