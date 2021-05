PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Volata Champions, il segno dei bomber”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la corsa alla Champions in questo rush finale di campionato: "Volata Champions, il segno dei bomber. Da Immobile e CR7 a Osimhen e Muriel. Ecco i protagonisti”. In alto il futuro ancora in bilico di Conte: "Appello a Conte" e il confronto in casa Roma a Trigoria dopo crollo: "Fonseca alle strette: "Non mi dimetto"".