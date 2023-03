PRIMA PAGINA - Cronache di Napoli: "Incasso da capogiro per il Milan"

Cronache di Napoli apre così l'edizione odierna: "Super sfida col Milan, scende in campo il Maradona"

Infatti per il match di ritorno dei quarti di Champions League del 18 aprile è previsto un nuovo record d'incassi. Intanto Spalletti prepara Osimhen e Kvara per trafiggere il super Maignan visto con la Francia nelle sfide per le qualificazioni agli Europei.