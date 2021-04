PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Altezza Ibra. Firenze vuole Gattuso"

"Altezza Ibra". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola. Il riferimento è alla partita di domani di domani quando a San Siro si sfideranno Milan e Genoa. La gara metterà di fronte Ibrahimovic e Scamacca, e per quest'ultimo, scrive il quotidiano, che è nel mirino dei rossoneri come vice Zlatan, sarà un bel test. Intanto bel gesto di Mario Mandzukic che rinuncia allo stipendio di marzo per i troppi infortuni.

Primo maggio primo stadio - Spazio in taglio laterale alle novità su indicazione di Draghi per quanto riguarda le riaperture in Italia. Mille spettatori in A fino a 500 nei palazzetti. Calcetto dal 26 aprile. Piscine, palestre e attività al chiuso devono attendere. Tornano cinema e teatri. Il sì a bar e ristoranti: pranzi e cene all'aperto.

Di spalla Pirlo che si gioca tutto e Napoli-Inter con Lautaro per uno scudetto da 10. Firenze, invece, vuole Gattuso.