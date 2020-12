PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport apre con le milanesi: "Lo scudetto sottosopra"

"Lo scudetto sottosopra". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani sui due club milanesi e la corsa scudetto: "Una città, una sfida: le due facce di Milan. Inter, niente alibi. Ora Conte volta pagina: deve vincere il campionato. Milan, Special Pioli collezziona solo primati, e Ibra rientra senza fretta".

Occhi rossi per Paolo - Spazio in taglio alto per quanto riguarda la camera ardente allestita ieri a Vicenza per Paolo Rossi. Tanta commozione nel suo stadio, oggi i funerali. Una fila infinita per dare un ultimo saluto a Pablito nello stadio in cui diventò grande.