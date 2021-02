PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport con Lautaro Martinez: "Solo Inter"

"Lautaro: "Solo Inter". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport con un'intervista esclusiva a Lautaro Martinez. Questi i passaggi più importanti: "Sì, rinnovo: il mio futuro è qui, starò a Milano per molto tempo. Conte mi ha cambiato la testa, se vinco lo scudetto me lo tatuo. Voglio diventare un top in Europa".

Ibra, diavolo rosso - Spazio in taglio basso al sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, dove il Milan affronterà il Manchester United. "Milan, lo United è test Champions", scrive il quotidiano.

Il re punta O Rei - Spazio in taglio basso al nuovo record che potrebbe raggiungere Cristiano Ronaldo già oggi a Verona, in caso di doppietta. CR7 si trova a due gol da Pelè.