PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Italia, gol e abbracci. Ibra torna nel 'suo' San Paolo"

Ecco il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Italia, gol e abbracci". Il quotidiano tratta in prima pagina della Nations League: gli azzurri sono alle Final Four. Vittoria anche in Bosnia, il 23° risultato utile consecutivo garantisce il primo posto nel girone. Spettacolo e bel gioco, segnano Belotti e Berardi.

Serie A - "Ibra torna nel "suo" San Paolo": qui contro il Napoli 10 anni fa lanciò il Milan verso lo scudetto. E Gattuso, in vista della supersfida di domenica sera, si affida a Mertens.

La certezza - "La Juve si gode Morata": lo spagnolo non è mai stato così decisivo. Determinante anche in nazionale.

La novità - "La Roma ha scelto: Thiago Pinto nuovo ds": il neo dirigente giallorosso è portoghese e arriva dal Benfica.

Tamponi - "Immobile ci riprova": un'altra altalena dei tamponi, di nuovo negativo. La Lazio perde Milinkovic-Savic.

Serie A - "La si gioca il futuro": in arrivo 1,7 miliardi, le società decidono se accettare l'offerta votando.