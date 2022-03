PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Rudiger sìssignora. Volatona Scudetto"

"Rudiger sìssignora" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

"Rudiger sìssignora" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. La Juve è pronta alla rivoluzione e inizia a muoversi in difesa. Secondo quanto riporta la rosea è fatta col tedesco, ex Roma. Intesa per quattro anni, superato il Real Madrid.

Volatona scudetto - Spazio in taglio alto alla corsa scudetto con un sabato da batticuore. Tutte in campo le prime della classifica si giocano oggi la vetta del campionato: prima il Milan, poi l'Inter e infine toccherà al Napoli.