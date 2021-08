PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport su Locatelli: "Datemi subito la Juve"

"Datemi subito la Juve" titola La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Locatelli, il prezzo è giusto - si legge - Trovato l'accordo con il Sassuolo: 35 milioni, si discute sulla formula. Il giocatore spinge e ha fretta, entro lunedì è atteso il verdetto. Rinnovo Dybala: terzo round.

Liberate Dzeko! - "All'Inter si allena da solo": è in lite con la Roma per un mese di stipendio. Allarme in attacco: c'è bisogno di lui.

Kessie torna a settembre - "Milan in cerca di soluzioni": accelerata per avere Adli. Un problemone per Pioli: Franck va ko.

Coppa Italia - "Tutto lo vogliono ed è già super Vlahovic": con la Fiorentina avanti Genoa, Spezia e Udinese. Oggi altre 4 gare col Cagliari che esclude Nandez e perde Nainggolan.

Come stanno le 7 sorelle? - "Prove generali di Serie A": c'è perfino Allegri-Gasp. Un sabato con le grandi in campo.

Ranieri - "Inzaghi parte in salita": l'intervista.

Calcio in TV - "Che attesa per Dazn-Tim": Diletta Leotta dice "vivo di sfide". Una guida per vedere tutte le partite in streaming e no.