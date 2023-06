PRIMA PAGINA - Gazzetta dello Sport: "Uno, due Inter". E Sabatini su Garcia

"Uno, due Inter" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani in merito al mercato nerazzurri.

TuttoNapoli.net

"Uno, due Inter" è il titolo con cui si apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani in merito al mercato nerazzurri. Si sblocca Frattesi, preso Bisseck: Gosens verso Berlino libera il posto al talento della Nazionale. C'è l'accordo invece col centrale tedesco. In un box in basso Sabatini che approva la scelta Garcia fatta dal Napoli.