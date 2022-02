PRIMA PAGINA - Gazzetta: “A Barcellona nel nome di Diego”

“L’Inter si mangia le mani” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Gioca e lotta in Champions, ma il Liverpool la beffa - si legge - Nerazzurri alla pari per 75’ con traversa di Calhanoglu. Firmino e Salah spietati: 0-1. Inzaghi: “Orgoglioso di noi”. Klopp: “Che sofferenza”. Per i quarti serve un miracolo.

Milan - “100 da Leao”: festa Milan con le coccole di Maldini per lo scudetto. La centesima presenza.

Juve-Torino - “Duelli da derby”: Vlahovic-Bremer e le altre sfide. Tutte le chiavi di Juve-Torino. Domani allo stadium.

Napoli - “A Barcellona nel nome di Diego”: andata playoff di Europa League alle 18:45 al Camp Nou. Spalletti: “Maradona tiferà per noi”.

Atalanta - “Dea d’assalto”: una Lazio senza paura. Alle 21 Gasp con l’olympiakos, Sarri a Oporto.