PRIMA PAGINA - Gazzetta ai piedi della Juve: "Che signora!". E Gomez va sul mercato

La Juventus fa a pezzi il Parma nell'ultimo anticipo del sabato e vola temporaneamente al secondo posto in classifica. E' a questo che è dedicata l'apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Che Signora!", il titolo scelto. Grazie alle reti di Kulusevski, Ronaldo (doppietta) e Morata, il progetto di Pirlo pare funzionare e "Il Maestro avverte le milanesi", si legge ancora sulla Rosea.

CASO GOMEZ - Di spalla su La Gazzetta dello Sport viene affrontato anche il tema legato all'esclusione del Papu Gomez dai convocati per la sfida di stasera contro la Roma. "Papu out", titola il quotidiano rosa che spiega come si tratti di un segnale di rottura e del fatto che la società sia accanto a Gian Piero Gasperini. "Ora è sul mercato", si legge ancora.