PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Allegri, è tornato Pogba"

"Allegri, è tornato Pogba". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Accordo totale per il Polpo-bis: quattro anni di contratto per il centrocampista che ritrova la Juventus dopo 6 stagioni. Così il motore bianconero riacquisterà energia.

Paulo Dybala - Spazio nel taglio basso della prima pagina per il futuro della Joya: "L'offerta dell'Inter legata alle presenze". L'argentino è in un labirinto e i nerazzurri si tutelano: per avere un milione di euro in più deve giocare il 50% delle partite. Si inserirà il Milan?

Milan - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina per i rossoneri con questo titolo: "Maldini firma allo sprint". Il dirigente del Diavolo va in scadenza di contratto giovedì e mancano solo gli ultimi dettagli per il suo prolungamento. Poi via ai colpi della società.

Nicolò Zaniolo - Il quotidiano titola così nel taglio basso della prima pagina: "Tra lui e Roma è grande freddo. Ma i giallorossi vogliono 60 milioni". Rinnovo complicato per il centrocampista classe '99, ma anche la cessione a titolo definitivo non è affar sempice, dato che i Friedkin chiedono una cifra altissima per cederlo.