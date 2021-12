PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Altro ko in casa, crolla a -7: colpo Spezia"

"Inter, tombola!". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Dumfries castiga un bel Torino. Inzaghi comanda e non si ferma più: "In estate nessuno se lo immaginava". Il Natale regala numeri pazzeschi ai nerazzurri: 46 punti a fine andata, 15 giocatori a segno, 6 partite di fila senza subire reti, 49 gol segnati, 7 vittorie di fila, 4 punti di vantaggio sulla seconda.

Milan - C'è spazio per i rossoneri nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Quaterna". E' sempre più derby per lo scudetto dopo i 4 gol della squadra di Pioli ad Empoli. No Ibra? C'è Kessie che con una doppietta trascina i suoi. E adesso il Diavolo è secondo da solo in classifica alle spalle dell'Inter.

Napoli - "Altro ko in casa, crolla a -7: colpo Spezia". Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio laterale della prima pagina al club partenopeo. Incredibile al Maradona dove un autogol di Juan Jesus condanna la squadra di Spalletti, sfortunata negli episodi e adesso pesantemente indietro in classifica rispetto all'Inter capolista.