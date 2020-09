PRIMA PAGINA - Gazzetta - Ancelotti consola Zaniolo: "Ci sono passato, tornerà più forte"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con la foto di Sandro Tonali in maglia rossonera ed il titolo: "Tonali, cose da Milan". Per il nuovo centrocampista rossonero, stamane sono in programma le visite mediche di rito e la firma sul contratto, ma già ieri ha telefonato a Rino Gattuso per chiedere il permesso di poter indossare la maglia numero 8 del Milan, appartenutagli per lungo tempo. Nel frattempo si muove il mercato in uscita, con Paquetà pronto a passare in Francia al Lione.

Mihajlovic: "Ho battuto anche il Covid, ma quanta invidia e fango su di me" - Si sfoga ai microfoni de La Gazzetta dello Sport il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, che non è più positivo al Coronavirus ed ora potrà tornare ad allenare i suoi ragazzi sul campo. "Assurdi moralismi e false polemiche. Ora sto benissimo ma il Covid è pericoloso".

Dramma Zaniolo - Ieri è arrivato il responso dell'infortunio riportato da Nicolò Zaniolo: si tratta, di nuovo, di una lesione del legamento crociato anteriore. Dovrà fermarsi sei mesi il centrocampista classe 1999 della Roma e della Nazionale italiana: l'operazione, inizialmente prevista per oggi, è stata rimandata. Si fa largo l'opzione USA e non Villa Stuart. Il padre del ragazzo: "E' stato sfortunato. Ora ha paura".