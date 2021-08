PRIMA PAGINA - Gazzetta annuncia: "Bakayoko pronto al ritorno al Milan"

"Inter, bim bum Thuram" titola in prima pagina questa mattina La Gazzetta dello Sport. Inzaghi ha scelto la punta, è il francese figlio d'arte: sorpasso in attacco, Marotta verso l'accordo col Moenchengladbach. Vuole chiudere subito, altrimenti tornerà in pista Correa.

Milan - "Bakayosì e Florenzi è qui": intesa col mediano, ora tocca al Chelsea. Sbarca l'azzurro, in panchina lunedì. Un affare dietro l'altro. E Adli e Pellegri...

Juventus - "CR7 non c'è, balla Dybala": Ronaldo, continua la strana estate. La Juve è Joya. Nell'ultimo test bianconero.

Roma - "E' già Special": Shomurodov fa il colpo. Conference League, 2-1 al Trabzonspor, ritorno giovedì all'Olimpico.

Scamacca - "Non sono un bad boy, lavoro per crescere. Sarà la mia stagione": il talento emergente.